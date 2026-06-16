故障班で調整を続ける巨人・山崎伊織投手（２７）は１６日、ジャイアンツ球場でライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。回復ぶりをアピールし「元気に投げ終われることが一番。終わって元気なのでよかった」と振り返った。山崎はカウント１―１から宇都宮、喜多、石塚を相手に計６打席対戦し、２２球を投げて安打性の当たりは１本。およそ１か月半ぶりとなる実戦形式のマウンドを終え「今は本当に、肩に不安がない。全力で腕