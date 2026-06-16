5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが出演する冠バラエティ特番『M!LKの爆裂ミッション』(TBS系)が、7月7日(22:00〜)に放送されることが決定した。(左から)M!LKの山中柔太朗、塩崎太智、佐野勇斗、吉田仁人、曽野舜太○人気急上昇中のM!LK、GP帯で初の冠番組に挑戦『M!LKの爆裂ミッション』SNS総再生回数30億回を突破し、昨年末には『NHK紅白歌合戦』へ初出場するなど、いま最も勢いに乗るグループのひとつであるM!LK。佐野勇斗、