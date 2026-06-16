最初に結論：固定金利ならどこがいい? 団信・手数料・柔軟性で選ぶおすすめ住宅ローン5選記事の重要ポイント：1：SBI新生銀行は全疾病保障付団信が金利上乗せなし2：ソニー銀行は低コスト、三菱UFJ銀行は保障の選択肢が豊富3：日本住宅ローンは将来の変動金利切り替えにも対応日銀は6月16日の金融政策決定会合で、政策金利を現行の0.75%程度から1.00%へ引き上げることを決定しました。住宅ローンの変動金利上昇が見込まれる中、「