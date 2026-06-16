【モデルプレス＝2026/06/16】俳優の秋野暢子が6月16日、自身のInstagramを更新。旬の食材を使った朝食を披露し、話題となっている。【写真】69歳ベテラン女優「ビタミンがたっぷり採れそう」旬のトウモロコシ・フルーツ並ぶ朝食◆秋野暢子、ヘルシーな朝食公開秋野は「おはようございます。東京は、とてもいいお天気です。皆さんのところはどうですか？」「朝ごはんは果物やら色々です」とつづり、朝食の写真を投稿。山梨県の道の