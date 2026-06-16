【モデルプレス＝2026/06/16】タレントの辻希美が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの寝起きの姿を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「とろけるような天使の微笑み」0歳次女の寝起きショット◆辻希美、夢空ちゃんの寝起き公開辻は「寝起きのユメ」と記し、布団の上にパジャマ姿で座っている夢空ちゃんを公開。夢空ちゃんはカメラに笑顔を向けており、「毎日笑顔」とコメントを添えている