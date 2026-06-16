【モデルプレス＝2026/06/16】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のミナが6月15日、自身のInstagramを更新。白いドレス姿を公開し、話題となっている。【写真】29歳TWICEメンバー「エレガントで素敵」胸元ざっくりドレス姿◆ミナ、美デコルテ際立つドレス姿披露ミナは「＠fendi」と、イタリアの高級ブランド「フェンディ」をメンションし、まとめ髪で白いドレスを纏った写真を公開。胸元がざっくりと開き、ケープ風