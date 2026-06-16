きょう16日、鹿屋市にある鹿児島信用金庫の建物に車が衝突しました。運転していた女性は「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」と話しているということです。 鹿屋警察署によりますと、16日午前9時半ごろ、鹿屋市寿8丁目にある鹿児島信用金庫・鹿屋支店の従業員から、「建物のガラス張りの部分に車が突っ込んだ」と、110番通報がありました。 「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」 現場は、支店の駐車場で、駐車し