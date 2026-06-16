メ～テレ（名古屋テレビ） カンボジア・ポイペトを拠点とした特殊詐欺事件。拠点の「オーナー」とみられる男がタイから移送され、先ほど逮捕されました。 両脇を抱えられ、力なく歩く男。佐々木裕介容疑者(38)です。 佐々木容疑者は、カンボジア・ポイペトにある特殊詐欺の拠点で「かけ子」や指示役らを束ねていたオーナーとみられています。 記者からの問いかけにも無言で、うつむい