米大リーグで投手としてプレーした元巨人の高橋尚成氏（51）が、2026年6月15日にユーチューブを更新し、元中日・小笠原慎之介投手（28）が、巨人と基本合意に達したとの報道を受け、「フリーエージェントの意味がなくなる」と苦言を呈した。 「これからはルールをきっちり決めたほうがいい」スポーツ紙によると、巨人は米大リーグ・ナショナルズ傘下２Ａハリスバーグの小笠原と、今季途中の入団で基本合意に達したという。 東海大