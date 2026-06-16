アジア・コモディティ騰落率ランキング＝06/16営業日時点＝ 上海ゴム 0.45％ 大連とうもろこし -0.25％ 上海異形鉄筋 -0.34％ 上海銅 -0.37％ 大連ポリエチレン -3.16％ 上海重油 -3.36％ ＊数値は前日比％