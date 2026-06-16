欧州株小幅高、騰落銘柄数は拮抗 東京時間16:49現在 英ＦＴＳＥ100 10435.66（+5.04+0.05%） 独ＤＡＸ24939.62（+45.61+0.18%） 仏ＣＡＣ40 8405.36（+21.35+0.26%） スイスＳＭＩ 13704.54（-13.00-0.09%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:49現在 ダウ平均先物SEP 26月限52235.00（+106.00+0.20%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7627.25（+0.75+0.