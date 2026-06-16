（アメリカトランプ 大統領）「大変喜ばしいことにディール（取引）は全て署名された。海峡はすでに部分的に開通している」アメリカのトランプ大統領は15日、イランとの間で戦闘終結に向けた覚書に署名したと明らかにしました。詳しい中身は近く発表すると説明した上で、正式に合意する19日には「ホルムズ海峡は完全に開放される」「原油価格が急落し株価が上がったことは重要だ」と成果を強調しました。日本時間の15日夜