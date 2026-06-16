日本旅行業協会（JATA）が開催した「海外旅行2000万人に向けた共同記者会見」に、岩田剛典さんと、とにかく明るい安村さんが登壇しました。岩田さんは、JATA海外旅行アンバサダーを務めています。【写真を見る】【岩田剛典】W杯オランダ戦を早朝からガチ観戦！「心配なのは久保建英選手」とエール 安村の“裸”には外国人爆笑ステージに登場した岩田さんは、?ソロでアジアツアーを回らせていただいて。JATAさんの仕事でニュージー