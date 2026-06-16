特殊詐欺の受け子として、都内に住む80代の男性から現金800万円をだまし取った疑いで、飲食店経営の男が警視庁に逮捕されました。捜査関係者によりますと、逮捕されたのは東京・練馬区の飲食店経営・長谷川信容疑者（42）で、今年4月、仲間と共謀し、練馬区の80代男性に「お金を貸してほしい」などと息子を装って電話をかけ、「受け子」として現金800万円をだまし取った疑いがもたれています。調べに対し、長谷川容疑者は容疑を一