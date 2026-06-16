【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い 『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に、北海道在住の男性（42）から依頼が届く。依頼者はリラックマが大好きで、グッズやぬいぐるみを20年以上収集している。依頼者の家に最初に来たぬいぐるみの「くま」は21歳。依頼者にとっては息子のような存在で、唯一の話し相手だ。だが、「くま」にとっての話し相手は依頼者だけ。そ