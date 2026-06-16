こども家庭庁の受け付けこども家庭庁は16日、子ども・子育て支援事業などに充てる予算の使い道の全てを2027年度中にホームページで公開すると発表した。自治体や民間事業者に補助金や委託費を支給している事業を含む全事業が対象。こども家庭庁によると、中央省庁が使途を全て「見える化」するのは初めて。事業の透明性を高めるだけでなく、統廃合を進めることで子どもや若者の自殺防止など重要課題の対策に予算を振り向ける。