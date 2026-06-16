7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（福山梨乃、桐原美月、南なつ、小川奈々子、立花琴未、宮野静、村川緋杏）が「バンダイナムコ Cross Store 東京」内 カプセルトイ専門店 ギネス世界記録™︎ 挑戦 PRイベントに登壇しました。【写真を見る】【 CANDY TUNE 】「125歳、こたつ囲んで生配信」?世界最高齢?アイドルグループに向けて堂々宣言CANDY TUNEは、東京・豊島区の「バンダイナムコ Cross Store 東京」にて、「Mos