高級ブランドのお下がりをどっさり持ってくる義母…ありがた迷惑というか、なんとも断りにくい状況ですよね。夫が義母を避けたがる理由には、実母との思い出が深く絡んでいたようで…。そこへSNSコメント攻撃、突然の押しかけと、義母の行動はじわじわエスカレートしていくのです。>>【まんが】若い義母のプレゼント攻撃(ウーマンエキサイト編集部)