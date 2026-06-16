【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の朝鮮中央通信によると、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は１５日、７３歳の誕生日を迎えた中国の習近平（シージンピン）国家主席に祝電を送った。正恩氏は祝電で「健康な体で、さらなる成果を収めることを心から願う」と伝えたという。韓国・聯合ニュースによると、正恩氏が習氏の誕生日に祝電を送るのは２０２３年以来で、最近の良好な両国関係を示すものと受け止められている。８、