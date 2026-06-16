日銀は、政策金利を1％程度に引き上げる追加利上げを決定しました。日銀は16日まで開いていた金融政策決定会合で、政策金利を現在の0.75％程度から1％程度に引き上げることを決めました。利上げは2025年12月以来で、1％の金利水準は31年ぶりとなります。中東情勢の影響で物価が大幅に上がっていくリスクが高まっていることを踏まえ、利上げによって物価上昇を抑える必要があると判断したとみられます。都内のハウスメーカーを訪問