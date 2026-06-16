【縦型ショートドラマ「ガールフレンド」】 6月16日 配信開始 【拡大画像へ】 デジタルコミック出版社CLLENNは、ひさまつえいと氏のマンガ「ガールフレンド」の実写縦型ドラマを、6月16日よりDMMの総合動画配信サービス「DMM TV」上で縦型ショートドラマを配信する「DMMショート」のオリジナル作品として、全30話の独占一挙配信を開始した。視聴にはDMMプ