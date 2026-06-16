セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年6月16日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。アプリ会員限定で毎日届くクーポンも6月16日から22日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つ。1つめの対象商品は、「スターバックス ホワイトモカ」（500ml）です。1本購入すると、サントリー「クラフトボス」の「ブラック」「チャイラテ」（各