【タイムボカンシリーズ ヤッターマン ファンブック】 6月16日発売 価格：2,200円 【拡大画像へ】 双葉社は、「タイムボカンシリーズ ヤッターマン ファンブック」を6月16日に発売した。価格は2,200円。 本書は、タツノコプロがアニメーション制作・ライセンス展開を行なう「タイムボカンシリーズ ヤッターマン」のファンブック。