瀬戸内地方は湿った空気の影響で、雲が広がっています。16日夜もおおむね曇りになるでしょう。 17日も前線や湿った空気の影響で雲に覆われて、雨の降るところがある見込みです。湿度がやや高く、ジメジメとした体感になるでしょう。朝の最低気温は岡山と高松で22度、津山で20度の予想です。16日朝より2度以上気温が高くなるでしょう。日中の最高気温は岡山、津山、高松で27度の見通しです。この時期らしい気温になるでしょう。