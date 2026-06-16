岐阜県内を走る第三セクター「長良川鉄道」は、クラウドファンディングで集めた支援金が運営会社から未払いになっていると明らかにしました 【写真を見る】クラウドファンディングで集めた支援金244万円余りが支払われず… 運営会社代表｢体調不良で連絡滞った｣と謝罪 岐阜県内を走る｢長良川鉄道」 長良川鉄道によりますと去年10月から12月にかけ、クラウドファンディングで新型車両の出発式などの費用を募り、194人から244