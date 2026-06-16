地下鉄サリン事件から30年。オウム真理教の施設で育った40代の男性は、現在は会社員として働き、家庭を築いている。しかし、妻や子ども、同僚にさえ、自らの過去を明かしていない。「オウムの子だった頃は楽しかった」と振り返る一方で、その記憶は今も人生に重い影を落としている。取材班がたどり着いた元信者が語った、“オウムの子ども”として生きた日々とは。※本稿は、NHK「クローズアップ現代」取材班による『オウム真理教