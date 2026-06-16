A8376 Amazonのタイムセールで、AnkerのUSB Type-Cドッキングステーション「A8376」が通常価格2万4,999円のところ、28%OFFの1万7,900円で販売中だ。 スタンド部分は耐荷重約14kg。高さは約90mmで、モニター下に物を置けるスペースも確保できる。また最大85Wの給電が行なえる。 主なポートはUSB Type-C×3、USB Type-A×2、HDMI、Gigabit Ethernet、microSDカードスロット、3.5mmオ