山形市の山形東高校の生徒たちが、地域課題の解決を目指す国際的なプレゼンテーションコンテストのアジア太平洋地域大会で準優勝に輝き、授賞式が開かれました。 【写真を見る】「国際的なリーダーシップになることを期待」高校生チームがプレゼンコンテストの国際大会で準優勝高齢化と防災の課題に着目（山形市） プレゼンテーション大会で準優勝したのは、山形東高校の生徒８人でつくるチ