「苦手なことは努力して克服するべきだ」と考える人は多い。しかし、ニトリ創業者の似鳥昭雄氏は、その逆の道を選んだ。会社員時代は営業で結果を出せず、創業直後も接客が苦手で経営危機に陥ったという。74歳で発達障害と診断された似鳥氏が、自らの経験からたどり着いた「苦手との向き合い方」とは――。※本稿は、実業家の似鳥昭雄（著）、精神科医の岩波 明（監修）『発達障害の私だからこそ、成功できた』（祥伝社）の一部を