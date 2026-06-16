チュニジアサッカー連盟（FTF）は16日、チュニジア代表の監督交代を正式に発表。サブリ・ラムシ監督の解任とともに、エルヴェ・ルナール氏の新監督就任を認めた。FIFAワールドカップ2026で日本代表と同組のグループFに入るチュニジア。グループステージ第1節でスウェーデン代表と対戦して1−5の大敗。これを受け、緊急の話し合いが行われたなか、紆余曲折の末にラムシ監督の解任が決定した。「チュニジアサッカー連盟は、相互