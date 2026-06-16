高血圧対策には「減塩」が定番だが、近年は果物や野菜に含まれる「カリウム」の有用性が注目されている。なぜカリウムが血圧を下げるのか？そのしくみを循環器内科の専門医が解説し、血圧対策に役立つ果物や野菜を紹介する。※本稿は、循環器内科医の湊口信也『果物野菜で100歳を生きる』（さくら舎）の一部を抜粋・編集したものです。果物と野菜を取ると高血圧が改善する高血圧症患者に対して『高血圧管理・治療ガイドライン202