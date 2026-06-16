今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第57回（2026年6月16日放送）「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）恋はすばらしいもの安（早坂美海）が宗一（上杉柊平）との結婚をやめると言いだした。だからといって太一（林裕太）にチャンスが到来したわけで