16日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万702枚だった。うちプットの出来高が5666枚と、コールの5036枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の775枚（9円安54円）。コールの出来高トップは8万円の1324枚（36円安41円）だった。 コールプット 出来高前日比 価