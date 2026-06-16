16日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は969枚だった。うちプットの出来高が807枚と、コールの162枚を上回った。プットの出来高トップは6万2000円の103枚（320円安1030円）。コールの出来高トップは7万2500円の59枚（1920円）だった。 コールプット 出来高前日比