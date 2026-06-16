16日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は46枚だった。コールの合計出来高は15枚。コールの出来高トップは7万500円の6枚（3505円）だった。プットのの合計出来高は31枚。プットの出来高トップは6万9250円の16枚（390円安3700円）だった。 コールプット 出来高前日比