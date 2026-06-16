地震の情報です。16日午後4時56分ごろ、山口県内で震度1を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度1山口市萩市震源地は山口県北部で震源の深さは10キロ、地震の規模はマグニチュード3.1と推定されています。