2024年に登場し、たちまち話題となったスヌーピーデザインの「サイコロ(R)キャラメル」。あの人気コラボが、今度は日常使いの雑貨として帰ってきた！「スヌーピー サイコロ(R)キャラメル」コラボレーション雑貨が、2026年7月15日(水)に発売される。【画像】今治タオルやショッパーバッグも！レトロかわいい雑貨をチェック懐かしのサイコロ(R)キャラメルとコミック「PEANUTS」でおなじみのスヌーピーのコラボ雑貨が登場！■あの懐か