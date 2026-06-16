サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会でアジア勢がいまだ無敗を保っていることが、中国のネット上で話題になっている。今大会はグループAで韓国がチェコに2-1で勝利、グループBではカタールが格上スイスと1-1のドロー、グループDではオーストラリアがトルコに2-0で勝利、グループFでは日本が強豪オランダとドローとなった。また、16日に行われたグループHの初戦ではサウジアラビアがW杯優勝経験のあるウルグアイを相手に1-1