中国金融先物取引所など中国側共同事業体を筆頭株主とするパキスタン証券取引所は6月15日、初の中国資本企業の上場を迎え、同時にパキスタン資本市場の多くの記録を更新し、中国・パキスタン経済回廊協力が産業投資から「産業+資本」の二輪駆動の新たな段階に踏み出したことを示しています。初の中国資本企業がパキスタン資本市場に上場し、パキスタン資本市場の多くの記録を樹立しました。新規株式公開（IPO）による調達額は約280