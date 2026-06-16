俳優・北村匠海が主演を務める、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜後9：00）で、宇宙食サバ缶プロジェクトを先輩から受け継ぐ4期生、寺尾瑠夏（てらお・るか）役を演じる伊東蒼がクランクアップを迎えた。【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子伊東演じる瑠夏は幼い頃から車いすで生活をし、無重力の世界に憧れ、宇宙への夢を誰より強く抱いてき