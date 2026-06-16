気象予報士の穂川果音さんが6月15日、自身のインスタグラムを更新。友人と白山神社の紫陽花を見に行ったことを明かしました。【写真を見る】【 穂川果音 】水色ワンピ×シアーパーカーの“爽やかコーデ”で紫陽花散策「ステキです」とファン絶賛投稿には穂川さんが紫陽花の前でポーズをとる写真が複数枚掲載されました。穂川さんは淡い水色のワンピースに白いレース調のシアーパーカーを羽織った装いで登場。 晴れた日中