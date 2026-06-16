MLBが日本時間16日、オールスターゲームのファン投票の第1回中間発表の結果を公開。ドジャースの大谷翔平選手が全体トップを獲得しました。オールスターゲームは日本時間7月15日にフィラデルフィアで開催。ファン投票は各ポジション1位、外野手は3人、指名打者を含めた野手9人のスタメン出場野手を決定します。1次投票は今月26日まで行われ、各ポジションの中から2次投票に進む上位2人、外野手は6人を決定。2次投票は6月30日から7