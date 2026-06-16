スポーツ施設の管理運営などを行うさいたま市の外郭団体「さいたま市スポーツ協会」は１５日、記者会見を開き、協会の資金に少なくとも６７７万円の使途不明金が発生していることを明らかにした。協会によると、職員１人が通帳を持ち出したまま連絡が取れなくなっている。協会は埼玉県警に相談するとともに、使途不明金の総額など事案の解明を進める。協会によると、職員がいなくなったのは２０２５年度の決算監査が行われてい