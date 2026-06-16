取材に応じる茨城県かすみがうら市の宮嶋謙市長＝16日午前、同市役所茨城県かすみがうら市議会は16日、隣接する土浦市との合併検討に向け、協議する場の設置を土浦市などに求める要望書を決議した。厳しい財政状況の中、共通する行政課題や一体的なまちづくりの検討が不可欠としている。かすみがうら市長が17日にも土浦市に要望書を提出する見込み。かすみがうら市は2005年に霞ケ浦町と千代田町が、土浦市は06年に旧土浦市と新