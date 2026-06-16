女優の吉田羊（年齢非公表）は16日までに、自身のインスタグラムを更新。最近購入した自宅のアイテムを明かした。真っ黒な背景に白文字でストーリーズを更新した吉田は「あのね、寝室のカーテンをやっと買ったのね」と告白。「そしたら見て、この暗闇。全然違う」と伝えた。そして「こんなに遮光するんだねカーテンって」と続け、「買ってよかったほんとに。これで浅い眠りとはおさらばだ。おやすみなさい」とつづった。20