電子部品大手「アルプスアルパイン」が、下請け事業者に製造を委託した部品の“買いたたき”をしていたとして、公正取引委員会は再発防止などを求める勧告を出しました。公正取引委員会によりますと、下請法に違反するとして勧告を受けたのは、カーナビや電子部品などを製造する「アルプスアルパイン」です。会社はおととしの10月から去年10月までの期間、部品の製造を委託する事業者3社に対して、量産が終了し大幅に発注が減少し