富士通はきょう（16日）付で、古田英範会長（67）が辞任したと発表しました。「女性に関連する不適切な行動を確認した」としていて、詳細は明らかにしていません。【映像】富士通・古田会長の略歴富士通によりますと、今月に入って得た古田会長に関する情報を基に調査したところ、不適切な行動が発覚しました。本人が行動を認め、辞任を申し出たということです。古田氏は1982年に入社し、副社長や最高執行責任者（COO）など