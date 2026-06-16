カーリング女子のロコ・ソラーレが15日、横浜市内でファンイベント「Loco Solare感謝祭2026」を開催。藤澤五月選手らがファンと交流しました。トークコーナーでは今季の振り返りが。14日まで行われていた日本選手権は1次予選敗退という結果に終わっており、藤澤選手は「ちょっと日本選手権は振り返らず。ここ数日間振り返りまくっていたので、ちょっと今は置いておいて(笑)」と会場の笑いを誘いました。続けて4位となった3月の世界