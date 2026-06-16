俳優三浦翔平（38）が16日、都内で「TOMMY HILFIGER−SUMMER 2026 EVENT“On Deck With The Hilfiger”」に登壇した。TOMMY HILFIGERの藍色のジャケットに袖を通し、夏仕様で登場すると「着やすさ、楽ちんさを重視しています」と暑い季節のファッションを解説。自身は「TPOには合わせますがTシャツが多いです。白シャツ1枚、ワンポイントがあるTシャツも好きです」とこだわりを話した。夏の楽しみはずばり「サーフィンですね」。夏