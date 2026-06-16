グループFで同組サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は14日（日本時間15日）、グループFの2試合が行われた。日本が強豪オランダに2-2で引き分けた一方、次戦の相手チュニジアはスウェーデンに1-5の大敗。試合後にはサブリ・ラムシ監督が更迭され、エルヴェ・ルナール氏が新監督に就任したと、海外メディアが報じている。日本の次戦相手チュニジアに関する、驚きのニュースが飛び込んできた。初戦のスウェーデン戦で、